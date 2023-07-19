مروة ناجي تطرح أغنيتها الجديدة أبو الغضب (فيديو)

طرحت المطربة مروة ناجي، على «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيتها الجديدة «أبو الغضب» التي تفتتح بها نشاطها الفني في موسم الصيف.

وتطالب مروة في أغنيتها كل المرتبطين بـ«فك التكشيرة» والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق في الحياة، وفق بيان لها.

مروة ناجي تعرب عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان جرش

ومن ناحية أخرى، عبرت مروة ناجي، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان جرش الموسيقي، وقد تم اختيار مصر لتكون ضيف شرف مهرجان «جرش» بالأردن في دورته المقبلة التي تنطلق 26 الشهر الجاري، وقالت: «شرف لي الوقوف على مسرح مهرجان جرش فهو من أهم المهرجانات العربية على مستوى العالم العربي.

يذكر أن أغنية «أبو الغضب» كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد، وهي من توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

كلمات أغنية «أبو الغضب»

وتقول كلمات «أبو الغضب» لمروة ناجي: متعصب دايما ومقفل .. مانتش طايق كلمة لحدمتنرفز على طول ومتنشن .. مالك كدة ليه قالبها بجد روق على حالك كده واهدى .. وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة .. مش مستاهله إننا نتشدأبو الغضب ليه الضحك عندك بالطلب .. من غير سبب قالب وشك من غير سبب ياخي تتحسد .. لو ضحكة طلعت بالغلط رغم التكشيرة وتقفيلتك .. والعصبية اللي ملزماك فيك حاجة جميلة طيبة قلبك .. وعشانها أنا أصلا حباك ما خلاص اتعودت عليها .. وحاجات أنا هفضل اعديها لكن لو ناوي تسوق فيها .. خلي في علمك مش سيباك.