مقرر بالحوار الوطني: قرار الرئيس بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم يستحق التحية

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن استجابة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني بإطلاق سراح باتريك زكي وإضافة آخرين إليه، لا شك أنه أمر يستحق التحية.

وأضاف «كامل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «على أي حال هذا أمر طيب ونتمنى أن نغلق عن قريب هذا الملف بشكل نهائي، خاصة ملف المحبوسين احتياطيا الذين لم يتوفر ضدهم أي دلائل على أنهم انتهكوا القانون».

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وجاء ذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.