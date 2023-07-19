اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الجلسات النفسية علاج بالفضفضة الجماعية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

قرار جمهوري بالعفو عن «زكي» و«الباقر» استجابة لـ«الحوار الوطني»

مجلس الأمناء: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على توفير الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح «الحوار».. ونتطلع إلى إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة

وسيلة فعالة لوصول المرضى إلى بر الأمان

الجلسات النفسية.. علاج بـ«الفضفضة الجماعية»

تخدم المصابين بالاكتئاب والوساوس والإدمان وتتيح التعبير عن صراعاتهم النفسية بكل حرية

الحكومة: تخفيف أحمال الكهرباء حتى منتصف الأسبوع المقبل بسبب «الحر»

«مدبولى»: نتمنى إسهام «توصيات ومقترحات» قمة «جوار السودان» في إنهاء الأزمة

«كورسات أونلاين».. أحدث طرق التخلص من الآلام النفسية ومتعافٍ من الإدمان: المجموعة شجعتني أتكلم بحرية عن تجربتي

«المهدي»: الحديث بصدق والبعد عن الوعظ من أهم مبادئ العلاج

«صيام»: ننصح بإجرائها بالمدارس والجامعات بإشراف المتخصصين

شركات عالمية تعدد مزايا مناخ الاستثمار في مصر: «واعد»

عمال يتحدون الطقس السيئ بسواعدهم: لقمة حلال في «عز الحر»

«محمد» عامل نظافة: أسعى على رزقي.. والرضا مفتاح الفرج.. و«كمال» ماسح أحذية: أكل العيش لا يعرف الحر ولا سن السبعين

«أحمد» لحام «كاوتش»: شمس وسخونة آلات وإصابات وبحب شغلي.. و«حشمت» بائع عصير: اشرب خروب وتمر وانسى الموجة الحارة

«ميركاتو ساخن جداً».. «كولر» يرفض عودة سعد سمير للأهلي ويطلب التعاقد مع «مرعي» مدافع فيوتشر

أولاد حريم كريم.. الجزء الثاني للفيلم مغامرة فنية تمزج خبرة النجوم ووهج الشباب.. و«قمر»: أغنية «لَتّ وعجن» مفاجأة

«أوسوريو» يحسم ملف صفقات الزمالك.. والإدارة تسعى لحل أزمة القيد

«بسمة»: من كلاسيكيات السينما العربية.. ورغبتي في معرفة مصير «دينا مندور» كانت شاغلة تفكيرى

الصفحة الثانية

«الصحة»: «زيرو» قوائم الانتظار بشمال سيناء بفضل القافلة الطبية

وزارة النقل: لن نتعاقد على استيراد أي وحدات متحركة

«الوزير»: خطة لتوطين صناعة عربات المترو والسكك الحديدية

«عبدالغفار»: إجراء 218 عملية جراحية في تخصصات مختلفة

«التخطيط»: صندوق مصر السيادي «ملك للشعب».. ومهمته الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة

«السعيد»: يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية.. وحجم أصوله المدارة يصل لـ12 مليار دولار.. ونمتلك خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص

«الإسكان»: شركات المقاولات قادرة على تنفيذ كافة المشروعات لأشقائنا الأفارقة

وزيرة البيئة ورئيس «استخدامات أراضي الدولة» يبحثان تطوير المجازر

«الجزار» يرحب بزيارة دولة أنجولا.. وتعزير علاقات التعاون بين البلدين

«فؤاد»: تعزيز القدرة على التوافق مع الاشتراطات البيئية

تعاون بين «التضامن والثقافة» لاكتشاف مواهب بدور الرعاية

«القباج»: لدينا كورال وأنشطة فنية وترفيهية تنفذها إدارة المرأة للتوعية بالقضايا الاجتماعية

«تنمية المشروعات وبدايتي»: 100 مليون جنيه لـ«متناهي الصغر»

الصفحة الثالثة

جماعات الدعم النفسي والعلاج الجماعي وسيلة فعالة لوصول مرضى الاضطرابات الشخصية إلى بر الأمان

الجلسات النفسية علاج بـ«الفضفضة الجماعية»

مستشفيات ومصحات نفسية حكومية تقدم الخدمة

«كورسات أونلاين».. أحدث طرق التخلص من الآلام النفسية وبديلة لـ«المراكز»

معالج نفسي: علاج الـ«أون لاين» حل بديل وليس الأفضل ومن مزاياه توفير الوقت والجهد.. ومتعافٍ من الإدمان: المجموعة شجعتني أتكلم بحرية عن تجربتي

الصفحة الرابعة

الجلسات تخدم مرضى الاكتئاب والوساوس والإدمان وتتيح التعبير عن صراعاتهم النفسية بكل حرية

«عبدالعزيز»: أول ما تحققه الجلسات شعور المريض أنه ليس وحده وأن كثيرين يشاركونه مخاوفه ما يجعله يخرج من حالة الانعزال

«فرويز»: مراعاة الخصوصية وسرية المعلومات من بروتوكولات العلاج النفسي الجماعي.. واستبعاد ذوي الاضطرابات الشديدة

تدعم الأطفال والمراهقين المضطربين نفسيا.. وتمثل البديل الآمن للأسرة

مؤلف «الجماعات العلاجية»: التأمل طريق التعافي

«عبدالفتاح»: يهدف إلى تعزيز البصيرة والوعي وتحديد أوضح للهوية الذاتية

«ريهام»: هدفنا تحسين ثقتهم بأنفسهم وتغيير سلوكياتهم للأفضل و«رضوى»: نراعي تهيئة الحالة قبل بدء العلاج وطمأنتها من أى مخاوف

«التنمية البشرية» تستخدم نفس نظريات العلاج النفسي لتعزيز النمو الشخصي

د. محمد المهدى: الشخصيات الانطوائية والحساسة للتفاعلات الاجتماعية أكثر المستفيدين من الجلسات الجماعية

أستاذ «طب نفسي»: الحديث بصدق والبعد عن الوعظ من أهم مبادئ العلاج

مجموعات الأطفال والمراهقين تركز على حل مشكلات الاعتمادية على الأسرة

الصفحة الخامسة

جلسات «قصر العيني» تحسن حالات اضطرابات الشخصية والمدمنين

مريضة: تخلصت من فكرة إيذاء نفسي عندما وجدت من يسمعني

أساتذة اجتماع: جلسات الدعم تنفيس عن الغضب ومشاركة المشاعر مع الآخرين

«صيام»: جزء من الثقافة الشعبية في المجتمع وننصح بإجرائها في المدارس والجامعات بإشراف عدد من المتخصصين النفسيين ولها مردود جيد على الأطفال

«عز الدين»: يجب توعية المجتمع بكيفية التعامل مع من يعاني من اضطراب نفسي

«تحت السيطرة وأحلام سعيدة».. دراما فنية تناولت أجواء العلاج النفسي

«سعد الدين»: من المهم الاستعانة بمختصين.. ومحمود علام: يجب وصف المشاعر بدقة لنقل صورة واقعية

الصفحة السادسة

«الوطن» تحتفي بعمال يتحدون الطقس السيئ بسواعدهم

لقمة حلال في «عز الحر»

لحّام «كاوتش» شمس حارقة وسخونة آلات وإصابات عمل: «المهم عيالي تاكل بالحلال»

«أحمد» تمكن من تجديد 5 آلاف إطار سيارة بدلاً من التخلص منها كـ«خردة»

عامل بناء 30 سنة بين السما والأرض.. والصعب بيهون

عامل نظافة أسعى على رزقي والرضا مفتاح الفرج

ماسح أحذية أكل العيش لا يعرف الحر ولا السبعين

«مجدى» ورث المهنة عن والده.. ويقضي 10 ساعات في العمل

«محمد» قضى 15 سنة في المهنة ويرفض «قعدة البيت»

«كمال» يمارس المهنة بعد خروجه على المعاش

سائق نقل: سكة السلامة تبدأ بالإخلاص وتنتهي بصلاح الأبناء

بائع عصير «اشرب خروب وتمر وانسى الحر»

«ثروت» يعيش ظروفا قاسية على الطرق السريعة لتوصيل منتجات المصانع

«حشمت» يصنع المشروبات الباردة ويبيعها بجانب عمله في محل أسماك

الصفحة السابعة

الحصاد الثمين

300 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي مكافأة خاصة للدورى.. وشهر للجهاز الفني.. و«كولر» يرفض «سمير» ويطلب «مرعي»

طلباتي أولا.. «أوسوريو» يضع الملف النهائي للصفقات الجديدة أمام إدارة الزمالك.. ومحاولات لحل أزمة القيد

«كعب داير» «أشرف» يودع الأحمر.. و«علاء» يعود إلى بيته.. وضحايا هنا وهناك

«ميركاتو ساخن جدا»

ريال مدريد يقوي صفوفه بـ4 صفقات جديدة.. و«تشافي» غير راضٍ عن تدعيمات برشلونة

الصفحة الثامنة

«أولاد حريم كريم» مغامرة فنية تمزج خبرة النجوم ووهج الشباب

مصطفى قمر: مغامرات «كريم» لن تتوقف فى أحداث الجزء الثاني.. وأغنية «لت وعجن» ستكون مفاجأة

بسمة: «حريم كريم» من كلاسيكيات السينما العربية في الألفية الثالثة

زوجتي لن تشارك في العمل.. وطلعت زكريا رحب بالمشاركة في العمل قبل رحيله

خالد سرحان لم يتعمد إصابتي

«بشرى»: نقدم جرعة كوميدية بعيدة عن الإسفاف والاستخفاف

الشخصيات الجديدة مفاجأة.. وإنتاج الفيلم تحدٍّ ومغامرة مثيرة.. والجزء الأول خلق شعبية كبيرة

تيام مصطفى قمر: علي إدريس ومصطفى قمر شهادة نجاح قبل العرض

أجسد دور «كريم» نجل داليا البحيري وخالد سرحان.. والكوميديا تمثل جزءا كبيرا من شخصيتي الحقيقية.. والشباب المشاركون بينهم «كيميا قوية»