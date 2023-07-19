طارق العوضي مشيدا بقرار العفو عن باتريك زكي: «شكرا مؤسسة الرئاسة»

ثمن طارق العوضي، المحامي بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسي، استجابة الرئيس السيسي، السريعة لمطالب الحوار الوطني، بالعفو الرئاسي عن بعض الصادر ضدهم أحكام قضائية، قائلا: «بعظيم الشكر والامتنان أثمن تلك الاستجابة السريعة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، ولجنة العفو الرئاسي بصدور قرار بالعفو الرئاسي عن الناشط باتريك زكي».

وتابع العوضي: «لقد كانت استجابة الرئيس لتلك المناشدة خلال أقل من 24 ساعة، حيث قام سيادته بإعمال صلاحياته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن باتريك زكي، والمحامي محمد الباقر، وعدد آخر من المحكوم عليهم في قضايا رأي».

العوضي: أناشد الرئيس بالاستمرار في إصدار مثل تلك القرارات عن كل المحكوم عليهم الذين لم تتلوث أياديهم بدماء

وأضاف: «وبهذه المناسبة وفي ظل تلك الأجواء الإيجابية، الذي أنتجها هذا القرار، فأنني أناشد سيادته بالاستمرار في إصدار مثل تلك القرارات عن كل المحكوم عليهم الذين لم تتلوث أياديهم بدماء أو يتورطوا في جرائم عنف، وهي خطوة جيدة أيضا لإثبات جدوى الحوار الوطني، وأهمية مطالب الحركة المدنية والحقوقية وإعادة للأمور إلي نصابها.. لدينا تخوفات شديدة من محاولات لتحريفه عن مساره، وما زلنا يحدونا الأمل في أن يتبع هذا القرار قرارات أخرى تتعلق بإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي، وكافة الأحكام السالبة للحرية الصادرة في قضايا رأي تتعلق بالعديد والعديد من المواطنين المصريين وأسرهم، الذين تلقينا شكاواهم ومناشداتهم على مدى أكثر من عام، الأمر الذي سيُعطي دفعة للحوار الوطني وأطرافه المختلفة ويخلق مساحات ثقة وأمل لن تصب إلا في صالح هذا الوطن».