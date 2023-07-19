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«الأرصاد» تعلن متوسط درجات الحرارة الأيام المقبلة وموعد تحسن الطقس

كتب:

محمد أيمن سالم
07:29 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
«الأرصاد» تعلن متوسط درجات الحرارة الأيام المقبلة وموعد تحسن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة موقف المحافظات من الموجة الحارة.

ولفتت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الموجة الحارة بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى الأحد المقبل، بدرجات مئوية وصلت 38 درجة في الظل مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لتصل المحسوسة لـ41 في القاهرة الكبرى، وتصل لـ44 و45 في الصعيد.

متوسط درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: «الأيام المقبلة سيبلغ متوسط درجات الحرارة من 36 لـ37 عظمى المناطق الساحلية، والمحسوسة تصل لـ40 مئوية».

وعلقت منار غانم: «هدوء سرعة الرياح يُشعرنا بعدم تحسن الطقس حتى في فترة الليل، بانخفاض درجة أو 2، لكن تستمر الرطوبة في الارتفاع، وتكون ساعات ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 12 لـ4 عصرا».

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