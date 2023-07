ولاية أمريكية تحطم الرقم القياسي في درجات الحرارة.. السكان يلزمون المنازل

يشهد العالم ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، ويعاني عدد كبير من المواطنين بضربات شمس قاسية، إذ حطمت مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم، الرقم القياسي في درجات الحرارة منذ نحو أكثر من 50 عاما، إذ وصلت إلى 117 فهرينهايت، أي نحو 47 درجة مئوية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وسجلت مدينة فينيكس في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى درجات حرارة مع بداية الشهر الجاري، وهي الأكثر حرارة منذ عام 1974، وتحولت المدينة النابضة إلى مدينة أشباح، حيث التزم السكان بالمنازل باحثين عن المياه لتفادي أضرار درجات الحرارة المرتفعة.

Phoenix reached a miserable milestone on Tuesday: It was the first time the city had measured 19 days in a row of 110-degree or more temperatures, busting a record set in 1974.#Phoenix #USHEATWAVE pic.twitter.com/89QGgFyXit