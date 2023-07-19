إرشادات مهمة من «الهلال الأحمر» للتعامل مع موجة ارتفاع درجات الحرارة

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، على منصّة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إرشادات مهمة للتعامل مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، في إطار حرصها على نشر العديد من النصائح لجميع المواطنين.

ونستعرض خلال السطور التالية إرشادات جمعية الهلال الأحمر المصري، للتعامل مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، وهي:

إرشادات مهمة للتعامل مع موجة ارتفاع الحرارة

1- تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.

2- الإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة.

3- ارتداء ملابس مناسبة ذات ألوان فاتحة لتعكس الحرارة.

4- إغلاق ستائر النوافذ، خلال ساعات النهار؛ لتجنب أشعة الشمس المباشرة.

الابتعاد عن الحرارة وأخذ قسط من الراحة

وأكدت جمعية الهلال الأحمر: «عند شعورك بأي عرض من أعراض الإجهاد الحراري أو كان غيرك يمر بها، لا بد فورًا من الابتعاد عن الحرارة وأخذ قسطا من الراحة، ويفضل أن تجلس في غرفة مكيفة، أو على الأقل ابحث عن أقرب مكان بارد يوجد به الظل».

وأضافت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنّ أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في: «الصداع، والضعف، والجفاف، والغثيان»، مؤكدة أنّ الإسعافات الأولية من أهم التدريبات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري، على مدار 3 أيام فقط، من خلال التعلم على يد متخصصين، إضافة إلى توفر دورات تدريبية للإسعافات الأولية عن بُعد عبر المنصة التعليمية الخاصة بالجمعية.