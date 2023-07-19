5 أحداث خطيرة وقعت خلال يوم واحد.. درجات الحرارة تتجاوز المستويات القياسية

ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في بعض مناطق نصف الكرة الأرضية الشمالي، تسببت في حدوث 5 أحداث خطيرة وتجاوزت الحرارة المستويات القياسية، بالإضافة إلى حدوث حرائق، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

شددت الأمم المتحدة، على أن العالم ينبغي أن يستعد لموجات حر أكثر شدة، وأن ارتفاع الحرارة ستستمر في الازدياد وعلى العالم أن يستعد لمزيد من الموجات الحارة.

حرائق في اليونان

تواصل فرق الإطفاء اليونانية، أمس، محاولاتها لإخماد حرائق الغابات التي اندلعت قرب أثينا لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى إجلاء العديد من السكان من المنتجعات الساحلية التي تضررت بشدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت غابة ديرفينوريا، التي تقع على بعد 50 كيلومتراً شمال أثينا، أعنف حريق في سلسلة الحرائق التي اندلعت في اليونان، ويعمل حوالي 140 عنصراً من فرق الإطفاء بالإضافة إلى 6 قاذفات مياه ومروحية على السيطرة على الحريق.

وتم إجلاء حوالي 1200 طفل يوم أمس الأول، من مخيمات العطلات الصيفية بسبب تهديد الحرائق التي اندلعت بسبب الرياح العاتية في منطقة لوتراكي التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترًا غرب أثينا.

وتعرضت مناطق مختلفة في اليونان لسلسلة حرائق غابات، بما في ذلك منطقة كوفاراس التي تقع على بعد 50 كيلومترًا شرق العاصمة اليونانية، وامتدت الحرائق إلى أفافيسوس التي تبعد نحو 40 كيلومترًا جنوب شرقي أثينا، وهي منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية.

وتجاوزت الحرارة في اليونان إلى 44 درجة مئوية.

معاناة إيطالية

تتأثر جزيرة سردينيا غرب إيطاليا بموجة حر شديدة، أمس، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تصل الحرارة في جنوب إيطاليا، بمنطقة صقلية، إلى 43 درجة مئوية خلال النهار.

وتم إدراج 20 مدينة إيطالية في الإنذار الأحمر بسبب الموجة الحارة، بدءًا من بولزانو الواقعة عند سفح جبال الألب وصولًا إلى باليرمو في جزيرة صقلية، وتشمل القائمة مدن مثل البندقية وبولونيا وفلورنسا وروما ونابولي وكالياري.

بؤر أوروبية

شهدة جنوب إسبانيا، أمس، ارتفاع درجات حرارة قياسية وصلت إلى 44 درجة مئوية في منطقة مورثيا، بالإضافة إلى أن البلاد شهدت موجة حر قوية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يستمر الإنذار الأحمر في مناطق شمال إقليم أراجون وشرق جزيرة بالياريك وكتالونيا في الشمال الشرقي.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية بأن درجات الحرارة العالية المتوقعة تفوق المعدلات الموسمية بما يصل إلى 10-15 درجة مئوية، ويُتوقع استمرار موجة الحر حتى اليوم، على أن تتراجع حدتها اعتبارًا وغدًا.

مستويات قياسية بأمريكا

ترصد مصلحة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة موجة حر «خانقة»، أمس، تجتاح جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل مستويات قياسية.

وسُجلت درجة حرارة قياسية تبلغ 52 درجة مئوية يوم الأحد الماضي، في منطقة «وادي الموت» الشهيرة في كاليفورنيا، وهي منطقة تُعدّ واحدة من أكثر مناطق العالم سخونة.

وشهدت جنوب الولاية حرائق عنيفة، مما اضطر السكان إلى الإخلاء، وتسبب حريق «رابيت فاير» الذي امتد لمساحة تبلغ حوالي 3200 هكتار في أكبر الحرائق التي واجهت المنطقة.

كندا واليابان

أفاد مركز مكافحة حرائق الغابات في كندا، أمس، بأن الحرائق اجتاحت أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي هذا العام، وأن هناك 882 حريقًا مستمرة حتى يوم الإثنين، من بينها 579 حريقًا خارج السيطرة.

وذكرت السلطات أن عنصري إطفاء لقيا حتفهما أثناء محاربتهما للحرائق الهائلة، وعادت سحب الدخان مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى إصدار تحذيرات حول جودة الهواء في مناطق شمال شرق البلاد الواسعة.

وأطلقت اليابان تحذيرات أمس الأول، بشأن احتمالية حدوث ضربات شمس في 32 من أقاليمها البالغ عددها 47، حيث تشهد درجات حرارة تقترب من مستوى قياسي مسجل في عام 2018 ويبلغ 41.1 درجة مئوية.