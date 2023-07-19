محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز إدفو

يواصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز إدفو، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصري.

وتفقد المحافظ عددًا من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل المركز، حيث بلغ عدد المشروعات المبادرة الرئاسية بها 497 مشروعًا بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و 202 تابع.

محافظ أسوان يتفقد عددًا من المشروعات

وعقد اللواء أشرف عطية جولات لعدد من المشروعات في محافظة أسوان من ضمنها محطة المعالجة البحرية، ومشروع إنشاء موزع للكهرباء بجهد 11 ك. ف، وقدرة 25 ميجاوات، وكذلك مشروع مركز شباب خور الزق بالرديسية بحري.

وأشار المحافظ إلى أهمية الالتزام بتنفيذ المشروعات بالجودة العالية، وتلافى الملاحظات بشكل كامل، ودعا إلى تسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولاً بأول، للتجهيز للبدء في أعمال الرصف.

أهالي إدفو يوجهون الشكر للرئيس السيسي

وأعرب أهالي قرى إدفو عن شكرهم للرئيس السيسي على هذه النقلة النوعية والحضارية، التي حوّلت تلك المناطق إلى مناطق جذب سكاني بدلاً من أن تكون طاردة للسكان.