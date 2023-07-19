«المؤتمر»: قرار العفو عن باتريك زكي يعكس حرص القيادة السياسية على وحدة الصف

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهم باتريك زكي ومحمد الباقر، قائلا: «قرار رئيس الجمهورية استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية».

رسالة قوية من القيادة السياسية

وأكد غنيم، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذا الأمر رسالة قوية من القيادة السياسية لجميع القوى السياسية بشأن فتح قنوات الحوار الصادق والفعال مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

حرص الرئيس على إثراء الحياة السياسية

ووجه النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذا القرار الذي يأتي استكمالا لسلسة قرارات صدرت مؤخرا في هذا الملف على وجه التحديد، ما يعكس على حرص الرئيس على إثراء الحياة السياسية والحزبية ووحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.