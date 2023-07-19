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نجاد البرعي: الرئيس أعلن تنفيذ قرارات الحوار الوطني إذا كانت ضمن صلاحياته الدستورية

كتب:

شريف سليمان
07:14 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
نجاد البرعي

نجاد البرعي

علق نجاد البرعي، محامٍ بالنقض، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكومين عليه، موضحًا: «أنا سعيد جدا بأن أرى زملائي، وهذا العفو صدر استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني»، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني كان فكرة من الرئيس السيسي ودعوة منه.

وأضاف «البرعي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «رئيس الجمهورية لم يفوت أي فرصة، إلا وقال إنه سوف ينفذ قرارات الحوار الوطني إذا كانت وفقا لصلاحياته الدستورية».

وأوضح أن القيمة الكبرى للإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر هي أنهما نشطاء في منظمات حقوقية كانت بعض الجهات تعتبرها حتى وقت قريب خطرا على الأمن القومي المصري، وبالتالي فإن الإفراج عنهما رسالة إيجابية من الرئيس عبدالفتاح السيسي مفادها أن الحقوقيين المصريين لا يشكلون خطرا على الأمن القومي المصري ولكنهم يدعمون فكرة الحقوق القانونية والدستورية، وهي فكرة ذات وزن يجب الانتباه إليها أكثر من أي شيء آخر.

 

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