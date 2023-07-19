لقمة حلال في «عز الحر».. «الوطن» تحتفي بعمال يتحدون الطقس السيئ بسواعدهم

لا يجلسون فى غرف مغلقة ويتأففون من الطقس السيئ، ولا يحتمون من أشعة الشمس بأجهزة التكييف، ولا يؤجلون عملهم للغد.. ينزلون إلى الشارع ويرابطون به لساعات عديدة، ليس بينهم وبين السماء حاجز، يناجون ربهم بالتيسير، ويواجهون الحر بالعزيمة والإرادة، ويقدرون قيمة العمل التى تهون كل صعب.

نماذج مشرفة وحكايات ملهمة تقدمها «الوطن» فى السطور التالية، كتحية لأشخاص يمارسون مهناً مختلفة تتطلب الوجود فى الشارع طوال ساعات النهار، غير عابئين بالموجة الحارة، وإن نالت من أبدانهم وصحتهم، يشغلهم فقط تأدية مهامهم على أكمل وجه، والسعى على أرزاقهم بكل ما أوتوا من قوة، سائلين ربهم التوفيق والبركة فى العمر والرزق.