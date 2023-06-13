«التنمية المحلية»: غرفة عمليات للتعامل مع آثار الطقس السيئ بالمحافظات

تابعت وزارة التنمية المحلية حالة الطقس في المحافظات، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل مع تحذيرات هيئة الأرصاد بتأثر البلاد بقدوم منخفض جوي وكتل هوائية من الصحراء الغربية تؤدي إلى نشاط قوى لرياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى حد العاصفة، مع استمرار سيطرة السحب الرعدية ووجود فرصة قائمة ومهيئة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

غرفة عمليات «التنمية المحلية»

وتابعت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط والدقهلية، مع أي حالات طارئة ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ففي محافظة الإسكندرية، استمر رفع درجة استعدادات القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لتقلبات الطقس، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، والتي تعرضت لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وفى محافظة البحيرة، سقطت أمطار متفاوتة الشدة على بعض مراكز المحافظة ولم ترتق إلى تجمعات للمياه، وتم رفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، مع استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف ومراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

توعية المواطنين بتداعيات الطقس السيئ

أما في محافظة مطروح، فتم توعية الأهالى بالقرى بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأبراج التغذية والأشجار الموجودة على الطرق أو في الأراضي الزراعية حفاظاً علي أرواح المواطنين، حيث تم سقوط أمطار متوسطة على مدينتي العلمين والحمام، وفي محافظة أسيوط شهدت وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة والتي تسببت في سقوط ستة أعمدة إنارة بالقوصية والغنايم الصحراوي الشرقي دون حدوث أي أضرار.

وفي محافظة الدقهلية، تم مناشدة المواطنين بالابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية، حيث سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن منها طلخا ومحلة دمنة ودكرنس والسنبلاوين وبني عبيد وبلقاس وشربين.