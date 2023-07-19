إعلان أسماء الطلاب المقبولين لإجراء الكشف الهيئة بمدارس التمريض ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب لإجراء كشف الهيئة للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية البنين والبنات داخل المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، والمرشحة للقبول بتلك المدارس.

أسماء الطلاب المرشحة لإجراء كشف الهيئة بمدارس التمريض في بني سويف

حصلت «الوطن» على أسماء الطلاب ومواعيد إجراء كشف الهيئة والطبي في مدارس التمريض بمحافظة بني سويف، بواقع 94 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 30 يوليو والكشف الطبي يوم 3 أغسطس، و40 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو، و39 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، حيث إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس.

مدرسة تمريض ببا

كما جرى اختيار 41 طالبة بمدرسة تمريض ببا، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس، و40 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 31 يوليو والكشف الطبي يوم 6 أغسطس، و39 طالبة بتَمريض الواسطى، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو، بجانب 69 طالبًا ذكور بمَدرسة باروط حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 24 يوليو والكشف الطبي يوم 25 يوليو.

فتح باب القبول بمدارس التمريض في محافظة بني سويف 2023/ 2024

وكانت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ببنى سويف، أعلنت عن فتح باب قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببني سويف لعام 2023 /2024.