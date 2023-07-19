فتح مركزين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة رأس السنة الهجرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فتح مركزين رئيسيين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أيام الخميس والسبت والأحد الموافقين 20 و22 و23 يوليو 2023، في إطار التيسير على المواطنين.

فتح مركزين لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

وذكرت المديرية في بيان لها، أنّه تقرر فتح المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، والمركز الطبي بمدينة دسوق، لاستخراج شهادات الزواج، تيسيراً على المواطنين راغبي استخراج شهادات الزواج خلال إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مشيرةً إلي أنّ الشهادة لا يتم استلامها إلا بعد مرور 15 يوم من تاريخ عمل التحاليل.

فحص المقبلين على الزواج

يذكر أنّ، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، تشمل «التوعية المجتمعية، وفحص ما قبل والزواج، التشخيص والعلاج»، كما تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصاً طبياً للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية، والأمراض المنتقلة جنسياً، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية.