مصطفى قمر: مغامرات «كريم» لن تتوقف في الجزء الثاني.. وأغنية «لت وعجن» ستكون مفاجأة

يرى الفنان مصطفى قمر أن فيلمه الجديد «أولاد حريم كريم» سيتخطى نجاح الجزء الأول الذى طُرح منذ 18 عاماً بعنوان «حريم كريم» نظراً لتشوق الجمهور لمعرفة ما حدث لشخصية كريم خلال تلك الفترة، وكيف سيتعامل مع أولاده، بحسب كلامه.

وقال مصطفى قمر لـ«الوطن» إن السبب الرئيسى الذى شجعه لخوض مغامرة فيلم «أولاد حريم كريم» هو رغبته فى معرفة مصير شخصية «كريم»، مضيفاً: «حريم كريم من أحب وأنجح أعمالى التى قدمتها خلال مسيرتى الفنية، وأعتز به كثيراً، وأتوقع أن الجزء الجديد سيحقق نجاحاً مبهراً يتفوق على نجاح الجزء الأول الذى عُرض عام 2005».

وأشار مصطفى قمر إلى أن سبب حبه وشغفه بالجزء الجديد من فيلم «حريم كريم» هو القصة الرائعة التى نسجت خيوطها الكاتبة زينب عزيز، قائلاً: «(أولاد حريم كريم) فيلم لايت كوميدى رومانسى، تم نسج خيوطه بعبقرية بواسطة الكاتبة زينب عزيز والمخرج على إدريس، لكى يكون فيلماً ملائماً للعائلة المصرية والعربية، ربما يكون السبب الرئيسى وراء موافقتى على الفيلم هو رغبتى فى معرفة مصير شخصية كريم التى قدمتها فى الجزء الأول ومصير النساء اللاتى كن على علاقة به، ماذا فعلت بهن الحياة بعد هذه المدة، وهل علاقة أولادهم ببعضهم البعض ستكون مثلما كان آباؤهم؟».

وأكد بطل العمل عدم وجود أى اعتذار من أى فنان عن عدم المشاركة فى الفيلم: «لا توجد أى اعتذارات فى فيلم أولاد حريم كريم، فشخصية كريم موجودة وأنا أمثلها، والحريم موجودة فى العمل كما هى الشخصيات الأربع، والأولاد هم مفاجأة الجزء الجديد، أى إن القصة الجديدة مكتوبة على الشخصيات المشاركة كما يجب أن تكون».

وأكد بطل العمل أن فيلم «أولاد حريم كريم» يتضمن مشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة التى لم يكن لها دور فى الجزء الأول: «الحياة تتغير يوماً بعد يوم، وكل شخص منا دخل فى حياته، خلال السنوات الماضية، شخصيات عدة، وخرج منها أيضاً شخصيات أخرى بسبب الوفاة، وهو بالفعل ما نجسده فى أولاد حريم كريم، نقدم الشخصيات الجديدة التى دخلت فى حياة كريم بعد مرور 18 عاماً».

وعن سبب دعمه المستمر لنجله تيام قمر، قال: «تيام ليس فى حاجة لدعمى، فهو أصبح نجماً كبيراً، ولديه شعبية هائلة، أنا الآن حينما تلتقط البنات صوراً معى، يطلبن منى رقم تيام لإعجابهن به، فهو فنان شاب قدم عدداً وافراً من الأعمال الجيدة مع عدد من النجوم أمثال يسرا فى مسلسل خيانة عهد، وأيضاً قدم بطولة فيلم الصف الأخير مع الفنان بيومى فؤاد، فأنا كل ما أفعله هو أن أضىء له طريقاً جديداً فى مشوار نجاحه، وأفتح له أبواباً ربما لم يكن قادراً على فتحها، وأعرفه على جمهورى الذى صنعته خلال مشوارى الطويل».

وعن النصائح التى يقدمها لنجله «تيام» فى أول عمل كوميدى فى مشواره، قال: «نصيحتى الوحيدة له هى أن يكون صادقاً وبسيطاً، أنا دوماً ضد فكرة صناعة الكوميديا، بل مع تقديم كوميديا الموقف حتى تخرج الضحكة من المشاهد بتلقائية».

وعن حقيقة مشاركة الفنان عمرو عبدالجليل فى الفيلم لتجسيد شخصية الفنان الراحل طلعت زكريا الذى رحل عن دنيانا قبل الإعلان عن الفيلم، قال: «هناك مبدأ فنى بالنسبة لى لا يتغير مطلقاً، وهو أنه لا يوجد فنان مهما كانت موهبته قادر على تعويض دور فنان آخر، طلعت زكريا فنان لا يعوض، ولذلك لن يكون هناك فنان قادر على تجسيد دوره، كما أن دور طلعت زكريا لا يوجد فى الفيلم، بالتأكيد الحياة تغيرت خلال السنوات الـ18 الماضية، وهناك شخصيات رحلت عن حياتنا، وشخصيات أخرى دخلت فيها، ولكل من يتحدث عن قصة عدم وجود طلعت زكريا، أحب أن أقول لهم إن طلعت كان من أشد وأقرب أصدقائى لقلبى، وحينما أخبرته قبل وفاته بسنوات عن نيتى فى تقديم جزء ثانٍ من الفيلم، كان أول الداعمين للفكرة».

وعن حقيقة مشاركة زوجته غادة فى العمل، قال: «زوجتى لن تشارك فى الفيلم، كما أنها ليست من هواة الإعلام، وحقيقة الموضوع هو أنها كانت تزورنا أثناء تصوير الفيلم، واجتمعت خلال التصوير مع عدد من بطلات الفيلم، فأحببت أن أمازحها بالإعلان أنها ستشارك فى العمل».

ومازح بطل العمل صديقه الفنان خالد سرحان بعد أن تسبب أحد المشاهد فى إصابة عينه، قائلاً: «خالد لم يقصد إصابتى أثناء التصوير، ولكن المشهد كان انفعالياً، ولكن أتمنى أن أشاركه مرة أخرى فى عمل جديد وأكون أنا فيه القوى القادر على إصابته».

وأشار «قمر» إلى أن الفيلم سيشهد أربع أغنيات جديدة، متابعاً: «هناك أربع أغنيات تم الاتفاق عليها لتقديمها خلال الفيلم من بينها أغنية بعنوان (مجانين)، وأخرى ستكون مفاجأة العمل ستحمل عنوان(لت وعجن)».