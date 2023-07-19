«بشرى»: نقدم في أولاد حريم كريم جرعة كوميدية بعيدة عن الإسفاف والاستخفاف

تعد الفنانة «بشرى» سبباً من الأسباب الرئيسية وراء خروج فيلم أولاد حريم كريم للنور، بعد أن تحمست وقررت إنتاج العمل بعد فترة طويلة من الحديث عن تقديم جزء ثانٍ من العمل المشهور خلال السنوات الماضية، ولكنه دوما ما كان يتوقف على فكرة تحضيره.

تتحدث «بشرى» عن مغامرتها الجديدة فى فيلم أولاد حريم كريم، حيث إنها تعد من الوجوه الجديدة على العمل، قائلة: «إنتاج فيلم أولاد حريم كريم هو مغامرة كبيرة، خاصة أن الجزء الأول من الفيلم كان ناجحاً للغاية وخلق شعبية كبيرة، ولديه عشاق بالملايين، ولكن لا بد أن نعترف أننا فى حاجة ماسة لاستحضار تلك الأفلام الشهيرة من جديد، فهو من أفضل الأفلام العائلية التى قدمت اللايت كوميدى ورومانسى خلال الألفية الثالثة، وقدم الكوميديا بشكل رائع ومهذب اعتمد على كوميديا الموقف وليس الاستخفاف والألفاظ غير المهذبة».

عن دورها الذى ستجسده فى العمل، قالت: «أنا من الشخصيات التى يستحيل أن تكشف أى جزء من دورها فى الفيلم، نظراً لكونه مفاجأة من مفاجآت العمل، ولو تحدثت عنه ربما سيغضب منِّى المخرج على إدريس، ولذلك سأحتفظ بأسراره خلال تلك الفترة، فالشخصيات الجديدة فى العمل ستعطى انطباعاً للمشاهد أنه أمام فيلم جديد مختلف عما قُدم من 18 سنة، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من الشباب الذين سيضفون روحاً جديدة».

وبسؤالها عن سبب رغبتها فى المشاركة بالتمثيل فى العمل، قالت: «المخرج على إدريس، والكاتبة زينب عزيز، قدما قصة رائعة، تجعل المشاهد جالساً أمامها لكى يرى ما الذى حدث لتلك الشخصيات بعد مرور كل تلك الفترة عليهم، وأنا أحببت المشاركة بسبب التحدى، سنرى فى أولاد حريم كريم شخصيات جديدة دخلت على القصة، وتغييرات كبيرة حدثت فى حياة أبطال العمل، بالإضافة إلى أن هناك شخصيات قد رحلت عن عالمنا، لم نكن نستطيع أن نستبدلهم بشخصيات أخرى مثل شخصية الفنان طلعت زكريا، ولذلك الفيلم سيكون له نكهة خاصة مختلفة عما قدم فى الجزء الأول».

وعن سبب عدم مشاركة بعض الفنانات اللاتى شاركن فى الجزء الأول، قالت بشرى: «ليس لدىَّ معرفة عن سبب عدم مشاركتهم، خاصة أن سيناريو العمل تمت كتابته دون شخصياتهم، المشروع قامت به الكاتبة زينب عزيز بعد أن علمت مصير كافة أبطاله، وللعلم أنا آخر الشخصيات التى انضمت للعمل، ولم يكن لدى تفكير بالمشاركة حيث إننى انشغلت خلال تلك الفترة فى الإنتاج الفنى، لدىَّ فى الوقت الحاضر فيلم بعنوان «ليه تعيشها لوحدك» من بطولة الفنان خالد صالح والفنان شريف منير والفنانة سلمى أبوضيف، ربما يرى النور مع نهاية العام الجارى».

وحول إمكانية اشتراكها فى الغناء مع الفنان مصطفى قمر خلال أحداث الفيلم: «ربما تكون من مفاجآت الفيلم، هناك أغنية رائعة سيقدمها مصطفى قمر فى الفيلم بعنوان «لت وعجن» من أكثر الأغنيات التى أحببتها وربما أشارك فيها، فقد نحسم الأمر خلال الفترة المقبلة».