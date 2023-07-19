الكرملين: بوتين يشارك في قمة بريكس الشهر المقبل

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة بريكس بجنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

مشاركة بوتين عبر الفيديو

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم، إن مشاركة الرئيس بوتين في قمة (بريكس)؛ ستكون مشاركة كاملة عبر تقنية الفيديو، وأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر القمة على رأس الوفد الروسي.

غياب بوتين عن بريكس

وكان مكتب رئيس جنوب إفريقيا أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة بريكس، وسيمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرجي لافروف.

وتضم (بريكس)، الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

يُذكر أن المحمكة الجنائية الدولية أصدرت - في مارس الماضي - مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي والمفوضة الروسية لحقوق الطفل بتهمة اختطاف أطفال أوكرانيين ونقلهم إلى روسيا، معتبرة هذا الأمر من جرائم الحرب.