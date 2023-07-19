تيام مصطفى قمر: علي إدريس ومصطفى قمر شهادة نجاح قبل العرض

قال الفنان تيام مصطفى قمر إن مشاركته فى فيلم «أولاد حريم كريم» تعد انطلاقة جديدة ومهمة فى مشواره الفنى السينمائى، بعد أن وضع قدميه خلال الفترة الماضية فى الدراما التليفزيونية بعد أن شارك فى أكثر من عمل درامى مهم من بينها مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة «يسرا».

وبسؤاله عن تأخر ظهوره فى عمل فنى مع والده الفنان مصطفى قمر، قال: «منذ فترة طويلة، والعروض تنهال علينا من أجل تقديم عمل فنى يجمعنا معاً، ولكن لم نرَ أن تلك الأعمال قادرة على إبراز علاقتنا مع بعضنا البعض، وكنا نكتفى فى تلك الفترة بالظهور كضيوف شرف، حيث إننى شاركت ضيف شرف رفقته فى فيلم «فين قلبى»، ومسلسل «فارس بلا جواز»، إلى أن وجدنا أن مشروع فيلم أولاد حريم كريم هو أفضل مشروع يجمعنا سوياً».

الكوميديا تمثل جزءا كبيرا من شخصيتي الحقيقية

وأشار «تيام» إلى أن الشخصيات الكوميدية هى الأقرب لشخصيته، قال: «ربما تعد هذه هى الشخصية الكوميدية الأولى لى فى السينما، ولكنى قدمتها من قبل على المسرح الجامعى، ومن يعرفنى جيداً يعلم أن الكوميديا جزء رئيسى من شخصيتى الحقيقية، ربما الناس تعرفت علىّ فى الأدوار الكئيبة، ولكننى سأصالحهم فى الفيلم الجديد».

قدم الفنان الشاب الشكر للمخرج الكبير على إدريس على نصائحه الدائمة له، قائلاً: «أرى أن نجاح أى عمل فنى يتوفر من خلال وجود مخرج شاطر وبطل عمل سلس، وهو ما يتوفر لدينا فى الفيلم، نحن معنا على إدريس وهو واحد من أهم مخرجى الوطن العربى، ومصطفى قمر فنان سلس يحب النجاح لكل من حوله».

نفى «تيام» مشاركته بالغناء فى العمل، قائلاً: «الغناء بعيد كل البعد عن دراستى، فأنا دراستى الأساسية التمثيل، ولكن لن أمانع فى الغناء، ولو كان الغناء داعماً للعمل الدرامى، ولكنى لن أفكر فيه بعيداً عن التمثيل».

وعن ذكرياته المحتفظ بها من الجزء الأول الذى طرح منذ ما يقرب من 18 عاماً، قال: «لا يوجد شخص ليس لديه علاقة أو ذكرى بهذا الفيلم الذى يعد من كلاسيكيات السينما المصرية خلال الألفية الثالثة، ولذلك حين ولدت فكرة تقديم جزء ثانٍ من الفيلم، كنت من أشد المعجبين به، ووافقت على الفور بالمشاركة فيه، خاصة أننى كنت من محبى معرفة ما حدث لشخصية كريم وما دار فى الحياة مع حريمه، وهو ما سنعرفه بحق فى هذا الجزء، خاصة أننى أجسد فى الفيلم شخصية كريم التى ظهرت فى الجزء الأول، فوالدى خالد سرحان ووالدتى الفنانة داليا البحيرى».

الشباب المشاركون بينهم «كيميا قوية»

وحول وجود علاقة حب بين شخصيته فى الفيلم مع شخصية الفنانة رنا رئيس، رفض «تيام» الإفصاح عن تلك التصريحات قائلاً: «لن أستطيع الكشف عن تفاصيل الفيلم فى الوقت الراهن، ولكن العمل ملىء بالمفاجآت».

وأشاد الفنان الشاب بموهبة الفنانة رنا رئيس المشاركة معه فى الفيلم، قائلاً: «جميع الشباب المشاركين فى العمل بينهم كيمياء قوية للغاية، وأعتقد أنها ستكون أهم عوامل نجاح الفيلم، بالإضافة إلى عدد منهم لديه جماهيرية وشعبية كبيرة حالياً مثل الفنانة رنا رئيس، وأيضاً الفنانة هنا داود، ويوسف عمر، وفؤاد محسن، وكريم كريم».