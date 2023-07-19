إنقاذ 3 أشخاص من الموت غرقا بشواطىء مطروح

تعرض 3 أشخاص لحوادث غرق، في شواطئ محافظة مطروح، وجري إنقاذ الثلاثة، ونقلهم إلى أقرب مستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

3 حوادث غرق في مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأربعاء، أحمد سعيد شحاتة 18سنة، جرى إنقاذه من الغرق في شاطئ الفيروز شرق مدينة مرسي مطروح، ويعاني من صعوبة بالتنفس، والطفل يونس أيمن سمير سنتين، من القاهرة، إثر حادث غرق في شاطئ كليوباترا غرب مطروح، ويعاني من صعوبة في التنفس والحالة العامة سيئة، وجرى دخوله عناية الأطفال.

كما استقبل مستشفى الحمام المركزي مصطفى أحمد لطفي محمد 28 سنة من قنا، تعرض لحادث غرق خلال عمله كمنقذ بقرية مرسيليا بيتش 1 بمركز الحمام بالساحل الشمالي، يعاني من ضيق بالتنفس، وجاري رعايته من خلال الفريق الطبي بالمستشفى.

مصرع شخصين غرقا

وشهدت محافظة مطروح غرق شخصين في البحر بالساحل ومدينة مرسى مطروح خلال السباحة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ومصرعهما في الحال، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.