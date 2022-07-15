تشييع جثمان آخر أشقاء القارئ محمود علي البنا في جنازة مهيبة بالمنوفية

شيّع المئات من أهالي قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، قبل قليل، جثمان الشيخ مصطفى البنا آخر أشقاء القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي وافته المنية عن عمر 81 عاما، وتم تشبع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من المشاركين في جنازته وأهل قريته.

تشييع جنازة الشيخ مصطفى البنا في المنوفية

وشارك في تشييع الجنازة العشرات من طلبة العلم اللذين تلقوا العلم علي يديه، حيث كان محفظا للقرآن الكريم، وقارئا للقرآن الكريم، وكذلك أستاذا للقراءات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية وطلاب الشيخ الراحل خبر وفاته داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يشفع فيه حفظ القرآن وتعليمه للطلاب، وأن يلهم ذويه الصبر على وفاته.

حزن في قرية شبراباص بعد وفاة الشيخ مصطفى البنا

وأكد هشام أبو النصر أحد أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرية شبراباص بمركز شبين الكوم حزينة علي وفاة الشيخ مصطفى البنا، مشيرا إلى أنه أفنى عمره في حفظ القرآن الكريم وتعليم طلبة العلم، وجنازته كانت مهيبة وشارك فيها كل أهالي القرية وأعداد كبيرة من طلبة العلم، موضحا أن الفقيد كان آخر أشقاء القارئ الشيخ محمود علي البنا.

الجدير بالذكر، أن الشيخ محمود علي البنا هو أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم، ومن أبناء قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم، وتحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن 11 عاما، واستكمل تعليمه الديني في مدينة طنطا في في الجامع الأحمدي، وكان من أبرز قراء القرآن الكريم في مصر.