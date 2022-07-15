رئيس التحرير

محمود مسلم

تشييع جثمان آخر أشقاء القارئ محمود علي البنا في جنازة مهيبة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:03 م | الجمعة 15 يوليو 2022
الشيخ مصطفى البنا

الشيخ مصطفى البنا

شيّع المئات من أهالي قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، قبل قليل، جثمان الشيخ مصطفى البنا آخر أشقاء القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي وافته المنية عن عمر 81 عاما، وتم تشبع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من المشاركين في جنازته وأهل قريته. 

تشييع جنازة الشيخ مصطفى البنا في المنوفية

وشارك في تشييع الجنازة العشرات من طلبة العلم اللذين تلقوا العلم علي يديه، حيث كان محفظا للقرآن الكريم، وقارئا للقرآن الكريم، وكذلك أستاذا للقراءات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية وطلاب الشيخ الراحل خبر وفاته داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يشفع فيه حفظ القرآن وتعليمه للطلاب، وأن يلهم ذويه الصبر على وفاته. 

حزن في قرية شبراباص بعد وفاة الشيخ مصطفى البنا

وأكد هشام أبو النصر أحد أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرية شبراباص بمركز شبين الكوم حزينة علي وفاة الشيخ مصطفى البنا، مشيرا إلى أنه أفنى عمره في حفظ القرآن الكريم وتعليم طلبة العلم، وجنازته كانت مهيبة وشارك فيها كل أهالي القرية وأعداد كبيرة من طلبة العلم، موضحا أن الفقيد كان آخر أشقاء القارئ الشيخ محمود علي البنا.

الجدير بالذكر، أن الشيخ محمود علي البنا هو أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم، ومن أبناء قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم، وتحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن 11 عاما، واستكمل تعليمه الديني في مدينة طنطا في في الجامع الأحمدي، وكان من أبرز قراء القرآن الكريم في مصر.

 

اقرأ المزيد:

وفاة آخر أشقاء القارئ الشيخ محمود علي البنا في المنوفية

«تموين المنوفية»: تحرير 218 محضرا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

إصابة حلاق بطلق ناري في الصدر على يد معاق ذهنيا في المنوفية

شقيق عريس المنوفية المقتول قبل زفافه: «اخويا لبس الكفن بدل البدلة»

محافظ المنوفية يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب

الحزن يخيم على المنوفية بعد مصرع 6 أشخاص غرقا في آخر 48 ساعة

تحرير 152 محضرًا خلال حملات تفتيشية مكبرة لـ«تموين المنوفية» (صور)

بغدادي فقد ذراعه بسبب عضة حمار فأصبح أشهر ستورجي في المنوفية: واجهت الإعاقة والتنمر

برجا إيفل والقاهرة في المنوفية وسيشن التصوير بـ800 جنيه (صور)
بقلم إبراهيم الديهي