تحرير 620 محضرا تموينيا وضبط كميات من السولار في حملات بالمنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية جهودها لضبط الأسواق والتفتيش على مختلف القطاعات التابعة لها لفرض الرقابة التموينية ومنع التلاعب والغش التجاري، حيث تم تحرير المئات من المحاضر خلال الـ72 ساعة الماضية والتي شملت المخابز والمحال التجارية والرقابة على المواد البترولية.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات البنزين

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أن الحملات نجحت في تحرير أكثر من 620 محضرا تموينيا متنوعا خلال الـ72 ساعة الماضية، بعد شن حملات مفاجئة ومباشرة على الأسواق العامة والمحال التجارية، وكذلك محطات الوقود غير المرخصة وتم ضبط كميات كبيرة من السولار والمواد البترولية لمنع التلاعب بها، وكذلك مراقبة محطات الوقود المرخصة والتأكد من الالتزام بالتعليمات.

ضبط كميات من السلع الغذائية في حملات تموينية بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية نجحت في ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبعض السلع المنتهية الصلاحية، مؤكدا أن الحملات تشمل المخابز العامة ومراقبتها ومنع التلاعب في الخبز.

وأوضح، أن الحملات مستمرة خلال أيام الإجازة المقبلة لمنع التلاعب والغش التجاري، مؤكداً استمرار العمل بالحملات الصباحية والمسائية المفاجئة، مشيرا إلى أن توجيهات الدولة هي الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بغذاء المواطنين، مشددا على أن محافظ المنوفية يشدد على ضرورة تكثيف الحملات والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية ومجالس المدن خلال هذه الحملات.