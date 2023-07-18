محافظ المنوفية يشدد على أرشفة ملفات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتسريع منظومة العمل والانتهاء من إجراءات الأرشفة الألكترونية لكل الملفات والتحديث الدائم والمستمر لجميع البيانات، لضمان إعطاء دفعة قوية لتسريع إنجاز المهام المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية، والتحول الرقمى والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق.

متابعة مستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية باستمرار المتابعة الدقيقة لرصد كل التعديات المخالفة فى المهد والتعامل الفورب معها، مع متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وإزالة أي متغيرات جديدة واتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال المعتدين.

كما استعرض جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الإزالات خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظة المنوفية، وكلف المحافظ باستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بنطاق الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية وعرض التقارير الدورية للوقف على الموقف الحالى واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

قنوات تواصل بين رؤساء المدن في المحافظة

وكلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد كافة شكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية والصفحة الرسمية للمحافظة وإتخاذ الإجراءات العاجلة حيال مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الإدارى داخل دواوين الوحدات المحلية وتبنى الرؤى والأفكار الغير تقليدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

واختتم محافظ المنوفية اجتماعة بالتشديد على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/ 2024، والجاري تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة، موجهاً ببذل المزيد من الجهد وضبط معدلات التنفيذ والعرض بأي معوقات لتذليلها لضمان نهو كافة المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة.