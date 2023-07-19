البابا تواضروس يكرم الطلاب المتميزين من أبناء كنائس غربي الإسكندرية

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، المتميزين من أبناء قطاع كنائس غربي الإسكندرية في الشهادات الابتدائية والاعدادية، والفائزين في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية.

البابا يلقي عظة الأربعاء بالإسكندرية

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عُقد مساء اليوم في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بمساكن «بشاير الخير 3» بمنطقة غيط العنب، غربي الإسكندرية.

وأذيعت العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

استقبال البابا تواضروس بالزغاريد

وألقى الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لقطاع كنائس غربي الإسكندرية، كلمة ترحيب بقداسة البابا، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة قداسته لكنيسة «بشاير الخير 3» مشيرًا إلى أنها رابع زيارة للكنيسة، طالبًا من قداسته تكرار الزيارة لافتقاد شعب المنطقة.

وعبر الحاضرون من أبناء الكنيسة عن فرحتهم بزيارة قداسة البابا لكنيستهم وأطلقت بعض السيدات الزغاريد تعبيرًا عن الفرحة.