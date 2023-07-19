انطلاق فعاليات الدورة الصيفية بدار السلام في سوهاج

انطلقت مساء اليوم الأربعاء الموافق الـ19 من يوليو 2022، فعاليات الدورة الصيفية في مركز شباب أولاد يحيى الحاجر التابع لإدارة شباب دار السلام، وشهدت مشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات من المنطقة.

انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي

وفي سياق المباريات الودية التي أُقيمت في إطار الدورة، حقق فريق الكرنك فوزًا مهمًا على فريق شباب العزبة بنتيجة 1/2، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي بين فريقي نجوع مازن والجزيرة.

تكثيف الرقابة والمتابعة على الهيئات الشبابية

وأشار الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على الهيئات الشبابية وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، مؤكدًا على أهمية التوثيق لضمان جدية الأداء. كما حث الأستاذ يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، على ضرورة متابعة تكثيف الأنشطة خلال الصيف.

توفير بيئة ملائمة للشباب

تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة المركز الصيفية التي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وتعزيز دور الهيئات الشبابية في خدمة المجتمع.