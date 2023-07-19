مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال حفل أحمد سعد نهاية يوليو

يستعد مهرجان العلمين الجديدة حاليا، لاستضافة حفل الفنان أحمد سعد، المقرر إقامته يوم 27 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين يوم الجمعة المقبل، 21 يوليو، بحفل لتامر حسني، الذي بدأ استعداداته للحفل وعمل البروفات الخاصة به، ومن المقرر أن يكون الحفل كامل العدد وبه الآلاف من جمهور تامر.

ومن المقرر أن يكون هناك العديد من الحفلات والفعاليات الفنية، ومن بينها أنغام ونانسي عجرم وإليسا، بالإضافة إلى مهرجان الدراما العربية والمقرر إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين وذلك بعد دورة ناجحة العام الماضي بالقاهرة وسط حضور فني كبير.