أسعار الذهب اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب استقرارا في نهاية تعاملات اليوم ومن ضمنهم عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين داخل مصر، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات، وفقاً لما لآخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات المسائية 2474 جنيها للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو عيار الذهب الأكثر نقاء ويُصنع منه السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات 2165 جنيها للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر شيوعاً بين المواطنين في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في نهاية التعاملات 1856 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم سجل 2268 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1443 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم 17320 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.