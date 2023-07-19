أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا في مختلف الأعيرة الذهبية، ومن بينها عيار 21 الأشهر بين المواطنين داخل السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023 في مصر، وفقا لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية في آخر تحديث لها.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في التعاملات المسائية 2469 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، حيث يدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، سجل 2160 جنيها للشراء دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، إذ يعتبر هذا العيار من الذهب الأكثر شيوعا وانتشارا داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل 1851 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2263 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1440 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيها للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023 في مصر بجميع المحلات على مستوى الجمهورية؛ نظرا لتفاوت نسبة الضريبة والمصنعية لسعر الذهب المعلن.