كشف المخرج سامح بسيوني، عن الصور الأولى من حفل زفاف المخرجة بتول عرفة، والفنان هاني الطمباري، المُقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى القاهرة، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من زملائها الفنانين.

وعلق سامح بسيوني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «مليون مبروك إخواتي الغاليين هاني الطمباري والأخت المخرجة بتول عرفة، وطبعا مبروك لعشرة العمر أخي الملحن كريم عرفة، وأخويا رامي الطمباري، ومبروك لرباب ونور.. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وحضر حفل الزفاف، عدد كبير من الفنانين، منهم أشرف زكي، ومحمد عبد الرحمن توتة، وعابد عناني، ومصطفى شوقي، وألفت عمر، ومجدي بدر، ومجدي كامل، وخالد جلال وآخرين.