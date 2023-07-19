مصرع سائق إثر انقلاب سيارته من أعلى كوبري جنبواي بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقى سائق مصرعه إثر انقلاب سيارة ربع أعلى كوبري جنبواي في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع سائق في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة سائق إثر انقلاب سيارته من أعلى كوبري جنبواي، بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود وحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة سائق يدعى «عصام محمد علي شتا »، 55 سنة، مقيم دسوق في كفر الشيخ

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة في حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة وجاري المتابعة والطريق يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد إعاقة بالحركة المرورية.