طريقة الحصول على كرسي بمقدمة الشواطئ في المصيف.. «علشان تتجنب الزحمة»

تزدحم شواطئ الإسكندرية والمدن الساحلية بالمصطافين في هذه الفترة التي تعقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وزيادة موجة الحر، حيث يهرب المواطنون من القاهرة والمدن الداخلية إلى الشواطئ، التي تتميز بطقها المعتدل.

حجز كرسي بمقدمة الشواطئ

وفي ظل الازدحام الذي تشهده الشواطئ ونسب الإشغالات العالية بها، يبحث المصطافون عن فرصة للحصول على كراسي قرب الشاطئ خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يفضلون الجلوس أمام البحر وعدم نزول المياه، لذا تستعرض «الوطن» طريقة تضمن لك الحصول على فرصة للجلوس بالصف الأول على الشاطئ، رغم نسب الإشعال العالية.. «علشان تتجنب الزحمة».

كيف تحصل على مكان بالصف الأول

يمكنك الحصول على مكان بالصف الأول على البحر بالشواطئ الخاضعة لإشراف محافظة الإسكندرية، رغم نسبة الإشغال العالية، عن طريق الحجز الإلكتروني قبلها بـ48 ساعة، على أن تحتفظ بكود الحجز لإظهاره لبوابة الشواطئ، وفي حال اعتراض العامل على حجزك أو عدم جلوسك في الصف الأول أو واجهتك مشكلة اتصل فورا على أرقام الشكاوي الآتية:

القطاع الشرقي:

01289252668 - 01270746490 - 01501297888 - 01119555946

القطاع الغربي:

01220030103 - 01225267276 - 01222265034 - 01203986324

مميزات الحجز الإلكتروني للشواطئ

- يضمن لك الحصول على كرسي في الصف الأول على البحر.

- الحجز الإلكتروني مجاني.

مفيد في حالة ارتفاع نسب الإشغالات على الشواطئ.

شروط حجز شاطئ

- يمكن الحجز الإلكتروني من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من هنا WWW.catr.gov.eg.

- الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب إلى الشاطئ بما لا يقل عن 48 ساعة.

- يعتبر الحجز لاغي في حالة تأخر الحاجز عن الساعة الـ10 صباحا.

- يرجى حجز شاطئ واحد فقط في اليوم.

- لا يوجد حجز في الأعياد وأيام الجمعة.

- الطفل من سن 5 سنوات يحتسب فرد.