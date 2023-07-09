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طرق تقديم شكوى حال تعرضك لمضايقات في المصيف.. متدفعش فلوس زيادة

كتب:

صفية النجار
07:26 ص | الأحد 09 يوليو 2023
المصيف

المصيف

تحرص محافظة الإسكندرية التي تضم مجموعة من الشواطئ المميزة، على حفظ حقوق المصطافين وعدم تعرضهم للاستغلال والضغط من عمال الشواطئ، أو التعرض لخطر ما، لذا نصحت المواطنين بالتواصل معها إذ تعرض للمضايقات الآتية: 

متي تلجأ لتحرير شكوى؟

- محاولة الاستغلال من عمال الشواطئ، ودفع أي مبالغ إضافية على تذكرة دخول الشواطئ «إكرامية».

- مضايقات وتجاوز من العمال بأن قام عامل الشاطئ بوضع شمسية أمامك للحصول على أموال من المصطافين.

- دفع مبلغ لدخول دورات المياه أو غرف تغيير الملابس.

تذكرة دخول الشاطئ تشمل جميع الخدمات 

ونوهت محافظة الإسكندرية في منشور عبر صفحتها الرسمية، على فيس بوك، إلى أن تذكزة دخول الشاطئ، تشمل جميع الخدمات المقدمة علي الشاطئ، بما في ذلك الشمسية والكرسي واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

كيف تتواصل مع المحافظة للإبلاغ عن شكوى

وخصصت محافظة الإسكندرية أرقامًا للتواصل معها والإبلاغ عن الشكاوي والتعرض للمضايقات، على النحو التالي:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

  • 01270746490
  • 01289252668
  • 01119555946
  • 01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

  • 01220030103
  • 01010453583
  • 01225267276
  • 01203986324
  • 01225709553

أرقام شكاوى شاطئ النخيل

  • 01220030103
  • 01203986324
  • 01220346657
  • 01288676016

أو عن طريق الموقع الرسمى للإدارة من هنــــــا.

أو ارسل رسالة علي صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من هنـــــــــا.

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