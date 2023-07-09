طرق تقديم شكوى حال تعرضك لمضايقات في المصيف.. متدفعش فلوس زيادة

تحرص محافظة الإسكندرية التي تضم مجموعة من الشواطئ المميزة، على حفظ حقوق المصطافين وعدم تعرضهم للاستغلال والضغط من عمال الشواطئ، أو التعرض لخطر ما، لذا نصحت المواطنين بالتواصل معها إذ تعرض للمضايقات الآتية:

متي تلجأ لتحرير شكوى؟

- محاولة الاستغلال من عمال الشواطئ، ودفع أي مبالغ إضافية على تذكرة دخول الشواطئ «إكرامية».

- مضايقات وتجاوز من العمال بأن قام عامل الشاطئ بوضع شمسية أمامك للحصول على أموال من المصطافين.

- دفع مبلغ لدخول دورات المياه أو غرف تغيير الملابس.

تذكرة دخول الشاطئ تشمل جميع الخدمات

ونوهت محافظة الإسكندرية في منشور عبر صفحتها الرسمية، على فيس بوك، إلى أن تذكزة دخول الشاطئ، تشمل جميع الخدمات المقدمة علي الشاطئ، بما في ذلك الشمسية والكرسي واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

كيف تتواصل مع المحافظة للإبلاغ عن شكوى

وخصصت محافظة الإسكندرية أرقامًا للتواصل معها والإبلاغ عن الشكاوي والتعرض للمضايقات، على النحو التالي:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490

01289252668

01119555946

01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

أرقام شكاوى شاطئ النخيل

01220030103

01203986324

01220346657

01288676016

أو عن طريق الموقع الرسمى للإدارة من هنــــــا.

أو ارسل رسالة علي صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من هنـــــــــا.