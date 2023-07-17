تفاصيل مصرع زوجين و3 أبناء في حادث بالبحيرة.. «كانوا راجعين من المصيف»

حالة من الحزن انتابت أهالي محافظة بني سويف، إثر وفاة أسرة كاملة مكونة من زوجين و3 من الأبناء، في حادث مروري، على طريق الضبعة بمحافظة البحيرة، أثناء عودتهم من قضاء المصيف بمحافظة مطروح، حيث جرى تشييع الجثامين الخمسة إلى مثواهم الأخير بالمقابر.

مصرع زوجين و3 أبناء في حادث مروري

ووقع حادث مروري على طريق الضبعة في محافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع زوجين و3 أبناء وإصابة الابن الرابع، وجرى نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثامين.

والضحايا هم ياسر جلال عبد المجيد، 49 سنة، محام، وزوجته هدى عبد المنعم أحمد، 45 سنة، وأبنائهم «محمد»، و«فاطمة» و«ندى»، بينما أصيب الأبن الرابع «جلال»، بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، وجرى نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أهالي الضحايا يروون تفاصيل الحادث

وقال محمد سمير، أحد الأهالي: «رحمة الله عليه كان محبوبًا من الجميع، سواء من جيرانه أو أصدقائه وأهله، لم نسمع يومًا عن مشكلة، الجميع في فاجعة، ربنا يتولى الجميع برحمته».

وقال محمود عبد الحميد أحد أقارب الزوجة: «الأسرة كانت في طريق عودتها من قضاء المصيف بمطروح، قبل سفر الزوج للعمل في إحدى الدول العربية نهاية الشهر الجاري، وخلال عودته وقع حادث مروري للسيارة التي كانوا يستقلونها، ما أسفر عن وفاة الزوجين و3 من أبنائهما، بينهما الابن الرابع في حالة خطرة بمستشفى وادي النطرون التخصصي».

وأشارت هيام جمال، إحدى جيران الأسرة المتوفية، «لا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفاتهم فاجعة كبيرة لنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم، الجميع أصيب بالصدمة، المنطقة كلها شاركت في تأدية صلاة الجنازة عليهم وسط حالة من الحزن على الجميع».