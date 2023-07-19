إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل في سيوة

أصيب شخصين بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث، تصادم سيارة بتروسيكل علي طريق بجوار مصنع صافى للملح بمدينة سيوة، وعلى الفور انتقلت الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما طبقاً لكل حالة، وأخطرت مباحث قسم شرطة سيوة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالة مصابين حادث طريق سيوة

واستقبل، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى سيوة المركزي مصابين حادث تصادم طريق سيوة مصنع الملح، وهما ناصر إبراهيم أبو بكر 14 سنة مقيم في منطقة تابة القديمة بسيوة، يعاني من كسر في العنق، وعظمة الفخذ الأيسر، وإسماعيل سناوى على 13 سنة من سيدي رحيم، سيوة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري استكمال الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل الطبية وعمل الأشعة لهما، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة حتي تماثلهم للشفاء.

شرطة سيوة تفحص حادث التصادم

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيوة إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلي جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.