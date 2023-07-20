مصرع تلميذ غرقا بأخميم في سوهاج.. انزلقت قدماه أثناء لهوه

شهدت ناحية قرية الديابات دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرع تلميذ غرقًا، إثر قيامه باللهو على حافة ترعة انزلقت قدماه وسقط بها ما أدى إلى مصرعه ووفاته غرقا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

مصرع تلميذ غرقا في سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بمصرع تلميذ غرقا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي

وبالفحص تبين غرق «محمود م ح»، إثر قيامه باللهو على حافة ترعة انزلقت قدماه وسقط بها ما أدى إلى مصرعه ووفاته غرقا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

انزلقت قدماه وسقط بها ما أدى إلى غرقه ووفاته

وبسؤال والده «مالك ح س» 42 عامًا، بأنه أثناء لهوه على حافة ترعة مجاورة لمنزله، انزلقت قدماه وسقط بها ما أدى إلى غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.