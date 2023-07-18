«مياه المنيا» تحقق في شكوى بشأن الحصول على مبالغ إضافية لتركيب عدادات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل، حول شكوى تقدم بها مواطن، تتضمن إجباره على دفع مبلغ مالي لتركيب عداد تجاري.

شكوى ضد العاملين بالشركة

وأصدرت شركة مياه الشرب في المنيا، بيانا، نشرته علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن أنه ردا على ما أثارته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فساد بالشركة، وفور تلقي الشركة شكوي من أحد المواطنين بشأن طلب مبالغ مالية منه بمعرفة بعض العاملين لتركيب عداد تجاري له، قرر المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.

وشملت الإجراءات إحالة الموضوع للتحقيق الفوري والعرض عليه فور الانتهاء من الفحص، ووقف المشكو في حقهم فورا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية، وتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لفحص ملفات العاملين المشكو في حقهم منذ تعيينهم بالشركة وحتي تاريخه.

تحري الدقة قبل نشر أي معلومات

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه محافظة المنيا المواطنين وكافة وسائل التواصل الاجتماعي بتقصي الحقائق ومراعاة الدقة قبل نشر أي معلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات لحين انتهاء نتائج الفحص والتحقيق.