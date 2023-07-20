«قبل ما تروح المصيف».. درجات الحرارة المتوقعة بالمدن الساحلية اليوم

تمتلئ الشواطئ المختلفة في محافظات مصر، خلال هذه الأيام، بالعديد من المصطافين، خاصة بعد الدخول رسمياً في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لذلك تحرص فئة كبيرة من الأشخاص الراغبين في السفر على معرفة آخر أخبار الطقس للاستمتاع بالمصيف هروباً من ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس في المدن الساحلية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن الحالة الجوية لعدد من المدن الساحلية التي يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين للاستمتاع بالإجازة الصيفية من جهة، ومن ناحية أخرى الابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة الممزوجة برطوبة عالية، خاصة في شهر يوليو وأغسطس المعروف بدرجات الرطوبة المرتفعة ما يجعل الشعور بالموجة الحارة كبيراً للغاية، حيث يسود هذه المناطق طقس حار رطب نهار مائل للحرارة رطب ليلاً.

درجات الحرارة والرطوبة في بعض المحافظات الساحلية

تسجل مدينة الإسكندرية 32 عظمى و24 صغرى، وتبلغ الكبرى في الرطوبة 90 درجة والصغرى 55 وتصل درجة الحرارة بمدينة العلمين لتكون الكبرى 31 والصغرى 24 درجة وعن الرطوبة النسبية فتصل العظمى إلى 92 والصغرى إلى 52.

وعن مطروح فتكون درجة الحرارة 41 العظمى والصغرى 24 درجة، أما الرطوبة النسبية فتسجل العظمى 90 والصغرى 55، وفي شرم الشيخ تصل درجة الحرارة الكبرى إلى 40 والصغرى إلى 29 والرطوبة 65 والصغرى 30.

وتصل درجة الحرارة في مرسى علم، الكبرى إلى 40 درجة والصغرى 28 وتكون الرطوبة النسبية العظمى 60 والصغرى 33، ومدينة العين السخنة الصغرى فتكون 38 درجة للعظمى والصغرى 26 والرطوبة النسبية 66 العظمى أما الصغرى فتصل إلى 30 درجة.