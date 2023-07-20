درجات الحرارة اليوم.. ارتفاع نسب الرطوبة ورياح وشبورة على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح والمساء، على كافة الأنحاء، وتشهد الساعات الأولى من الصباح انتشار شبورة مائية، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

استمرار الموجه الحارة

أما خلال ساعات النهار فإنه تستمر الموجة الحارة على البلاد، ويسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المعتاد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 38 - 27

- العاصمة الإدارية 39 - 26

- أكتوبر 38 - 27

- بنها 38 - 27

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 39 - 25

- كفر الشيخ 37 - 27

- المنصورة 38 - 27

- الزقازيق 39 - 26

- شبين الكوم 38 - 27

- طنطا 38 - 27

- دمياط 35 - 27

- بورسعيد 36 - 24

- الإسماعيلية 40 - 43

- السويس 36- 26

- العريش 36 - 24

- رفح 35 - 24

- رأس سدر 40- 27

- نخل 40 - 20

- كاترين 37 - 18

- الطور 36 - 26

- طابا 38 - 27

- شرم الشيخ 42 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 25

- السلوم 37 - 23

- سيوة 41 - 23

- رأس غارب 41 - 28

- الغردقة 42 - 29

- سفاجا 41 - 29

- مرسى علم 40 - 28

- شلاتين 40 - 27

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 38 - 28

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 40 - 27

- المنيا 41 - 27

- أسيوط 42 - 28

- سوهاج 42 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 30

- الوادي الجديد 45 - 28

- أبوسمبل 42 - 27