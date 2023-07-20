القبض على عامل استولى على 152 ألف جنيه من موظف وأوهمه بتعيين نجله بسوهاج

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع عامل، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 152 ألف جنيه من موظف ستيني، بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بوعده.

التحقيق مع عامل بعد استيلائه على مبالغ مالية من شخص في سوهاج

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من «محمد. ا. م» 61 سنة، موظف، ويقيم دائرة مركز أخميم، يتهم فيه «محمود. ع. م» 65 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز، إثر الاستيلاء منه على مبلغ مالي.

اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة وبأذن جهات التحقيق، جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالية، وحُرر المحضر، وتولت الجهات المختصة التحقيق.