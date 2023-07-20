برلمانية تكشف تفاصيل إلغاء قانون مكافحة الجزام: شفاء المريض من أول جرعة

كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل إلغاء الحكومة العمل بقانون مكافحة الجذام، لافتة إلى أن قرار الحكومة جاء بناء على توصية لجنة الصحة في شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أن اللجنة شهدت جلسة استماع بحضور وزير الصحة لمناقشة مسألة الجذام، خاصة مع قرار إخلاء أرض مستعمرة الجذام التي كانت مساحتها 2400 فدان ووصلت لـ262 فدانا.

مستعمرة الجذام فيها مستشفى من دور واحد وأمامها حديقة شجر فواكه تنفق على المستعمرة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مستعمرة الجذام فيها مستشفى من دور واحد وأمامها حديقة شجر فواكه تنفق على المستعمرة مع وجود 400 مريض و146 طبيبا وشخصا معاونا.

وأشارت إلى أن جلسة الاستماع توصلت لإلغاء قانون مكافحة الجذام الصادر عام 1946 نظرًا لعدم احتياج المرضى للعزل حاليًا لأن المريض أصبح يُشفى من أول جرعة علاج ولا يحتاج أصلا للانتقال للمستشفى.

صرف معاشات وإعانات للموجودين في مستعمرة الجذام

وأكدت أن لجنة الصحة طالبت بتشكيل لجنة علمية لتحديث برتوكولات العلاج كل فترة، وطالبوا وزارة التضامن بصرف معاشات وإعانات للموجودين في مستعمرة الجذام، لافتة إلى أن بعضهم في المستشفى منذ 50 عاما.

ولفتت إلى أنه سيتم الاكتفاء بعيادات خارجية لمعالجة مرضى الجذام وتستقبل الحالات الجديدة، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مستشفى جديد لخدمة الأهالي في نفس المكان.