«التنمية الحضارية»: توجيه رئاسي بتطوير «مستعمرة الجزام» بالقليوبية

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق التنمية الحضارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تكليفا رئاسيا للصندوق، بالنظر في منطقة «مستعمرة الجذام» بمحافظة القليوبية، وهي منطقة تمتد مساحتها لنحو 262 فدانا، وبها عنابر وأراضٍ زراعية وتجمع سكني، «هي منطقة مهملة جدا، وفيه عنبر رجالي وآخر للسيدات، وإحنا بنرصد الوضع الراهن للمنطقة، والمستشفى مدخلهاش تطوير من عام 1933».

الحنفي: «بنعمل رفع مساحي للمنطقة وبنحدد المشكلة وعلى أساسها نحدد طرق الحل»

وأضاف «الحنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن المستعمرة بها عزبة الشهيد عبد المنعم رياض، ومكب نفايات، موضحا: «حصلت زيارة للمدير التنفيذي للصندوق ومحافظ القليوبية، وفي الوضع الحالي بنعمل رفع مساحي للمنطقة وبنحدد المشكلة وعلى أساسها نحدد طرق الحل».

الحنفي: «هنبدأ العمل لتطوير المنطقة على طول»

وأوضح أن وضع برنامج تطوير عمراني للمنطقة يتم كخطوة تالية لحصر قاطني المنطقة والأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه وبعد الزيارة تبرع أحد الأطباء بوضع مخطط لتطوير المنطقة وسيتم عرضه على الصندوق، «الدكتور تبرع بده، وسيتم عرضه على رئيس الوزراء وفي حالة الموافقة عليه هنبدأ عمل على تطوير المنطقة على طول».

وأكد أن المستشفى سيتم تطويره، وهناك رؤية لجعله مركز دولي لعلاج مرض الجذام، «البداية إننا نحدد حجم المشكلة ونعمل رفع مساحي، وممكن نعمل مباني جديدة بشكل أفضل، وهندخل منطقة للخدمات وهتكون حياة، وفي خلال شهر هيحصل الكلام ده».

أسامة إسماعيل: «فيه أفدنة لأراضي زراعية بها مانجو وتين شوكي مهملة»

فيما قال المهندس أسامة إسماعيل، منسق صندوق التنمية الحضارية، إن التطوير الذي سيجرى بالمنطقة سيكون مشروعا متكاملا، وسيتم وضع مخطط للتطوير الكامل بالمنطقة من خلال رصد ما ينقص المنطقة في دراسات أولية ستسنتهي سريعا، «فيه أفدنة من الأراضي الزراعية مزروعة مانجو وتين شوكي، ومهملة جدا، والمستشفى من سنة 1923 لم يتم تطويره، وتحتاج لترميم».

إسماعيل: «البرنامج الزمني بتاعنا أيام وساعات وليس شهور»

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حصاد الأسبوع»، على القناة نفسها، أن المنطقة بها محطة لمحولات الكهرباء ومياه للشرب ولا يوجد صرف صحي، «البرنامج الزمني بتاعنا أيام وساعات وليس شهور، والنهاردة فيه رفع مساحي للمنطقة من قبل المحافظة، وخلال أيام هيكون عندنا المعلومات كامة وبنراعي جميع أبعاد المنطقة، وخلال ساعات هنوصل لمنتج يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء لبدء إجراءات التطوير».