عميد «طب قنا» يكشف كواليس رسوب 72% من طلاب أولى: كلهم من مدرسة واحدة

كشف الدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية طب قنا جامعة جنوب الوادي، كواليس رسوب 72% من طلاب الفرقة الأولى بالكلية و80% من طلاب طب الأسنان، مشيرًا إلى أنهم لم يتفاجأوا بالنتيجة بسبب نجاح 30% فقط من الطلاب في الترم الأول.

نسبة النجاح وصلت لـ28% لطلاب الفرقة الأولى

وأوضح غويل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن نسبة النجاح وصلت لـ28% لطلاب الفرقة الأولى، مشيرًا إلى أنهم يبحثون عن أسباب هذا الرسوب الرهيب، لافتًا إلى أنه في الطبيعي تكون نسبة نجاح الطلاب من 90 لـ95%.

وأشار إلى أن كلية طب قنا حاصلة على شهادة الجودة في التعليم وأن تقييم الطلاب طبقًا لجودة التعليم كذلك مناهج التعليم معتمدة وتخضع للجودة.

أسباب رسوب الطلاب

ولفت إلى أنه بحث عن أسباب رسوب هؤلاء الطلاب ووجد أنهم قادمون من مدارس بعينها ومراكز بعينها، وأن أعدادا كبيرة جاءت من مدارس معينة وأن 95% من الطلاب الراسبين من هذه المدارس، معتبرًا أن هؤلاء الطلاب لم يكونوا لائقين للالتحاق بكلية الطب.

وأكد أن مدرسة ثانوية التحق منها 80 طالبا بكلية الطب ورسب منهم 79 طالبا في الفرقة الأولى، مشيرًا إلى أنه تواصل مع جهات التعليم قبل الجامعي لمعرفة السبب، مشددًا على أن هؤلاء الطلاب مكانهم ليس كلية الطب.