جامعة جنوب الوادي عن رسوب 80% من طلاب كليات الطب: «نقدم تعليما منضبطا»

كشف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، تفاصيل رسوب 70% من طلاب كلية الطب البشري و80% بكلية طب الأسنان.

كلية الطب البشري حاصلة على الجودة

وأكد «شحات» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الأرقام المعلنة ليست صادمة كون كلية الطب البشري حاصلة على الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، مضيفا أن كليات القطاع الطبي بالجامعة تطبق معايير الجودة ومعايير القياس والتقويم في الامتحانات بدرجة صعوبتها، ويتم عمل تقارير نصف سنوية حسب الفصول الدراسية، وأغلب هذه الامتحانات التي تمت للطلاب كانت إلكترونية والتصحيح بها إلكتروني.

تعليم طبي منضبط

وعن سبب رسوب هذه النسبة المرتفعة، قال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: «لا أستطيع تحديد سبب رسوب الطلاب، لكن ما أستطيع تأكيده أن الجامعة تقدم تعليما طبيا منضبطا».