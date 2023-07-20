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استشاري مناعة يحذر من التعرض لأشعة لشمس ومياه حمامات السباحة

كتب:

أحمد حامد دياب
08:13 ص | الخميس 20 يوليو 2023
البحر

البحر

حذر الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس من التعرض للشمس من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، مؤكدًا أنه يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن واقي الشمس «صن بلوك» لا يحمي من الأشعة بنسبة 100%.

مياه حمامات السباحة قد تعرض الجلد للمشاكل

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن بقاء الأطفال في حمامات السباحة دون التخلص من المياه التي ترتفع فيها نسبة الكلور وتعرضهم لأشعة الشمس التي تحتوي على نسبة عالية من الأشعة البنفسجية قد يعرضهم لإصابات في الجلد كذلك الخروج من البحر وعدم التخلص من الماء المالح الموجود على الجسم قد يتسبب في ضرر للبشرة.

البعض قد يصاب بالتسمم الشمسي

ونصح باستخدام مرطبات الجلد مع الابتعاد لمدة 3 أيام عن أشعة الشمس لافتًا إلى أن البعض قد يصاب بالتسمم الشمسي والذي يبدأ بالطفح الجلدي وصولًا للتسلخ وينتهي بالإجهاد الحراري الذي يسبق ضربة الشمس.

 

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