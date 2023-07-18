حالة الطقس اليوم.. الموجة الحارة مستمرة وتحذير من الشمس والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، لافتة إلى أنه في نفس الفترة من الصباح، يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة على كل الأنحاء.

الظواهر المتوقعة اليوم

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وحذرت المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة، تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة خلال ساعات الليل.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.