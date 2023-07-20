محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفرنسية متخبطة

قال الكاتب والمحلل السياسي كارزان حميد، إنّ ما تقوم به الحكومة الفرنسية في الوقت الراهن تخبط سياسي وقانوني تجاه الأحداث عوضًا عن معالجتها ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تنفجر بين الحين والآخر.

فتح باب الجحيم على كل شيء في فرنسا

وأضاف حميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحكومة الفرنسية تحاول استخدام القوة وتحاول استخدام السيف، معتبرًا أنّ ما تفعله فتح باب الجحيم على كل شيء في فرنسا.

وأشار إلى أنّ وزير العدل الفرنسي تحدث عن معاقبة الأهالي، لافتًا إلى أنّ هناك انتهاكًا للقانون ومعاقبة لعائلات بجرائم غير متورطة فيها. واتهم القوات الأمنية الفرنسية باستخدام القوة والعنف ضد المواطنين، مشيرًا إلى أنّ ما يحدث من جانب الشرطة هو رد فعل لعملية غير قانونية وغير أخلاقية.