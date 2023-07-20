عاجل.. تطورات جديدة في صفقة انتقال محمد الشناوي للنصر السعودي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر إلى الدوري السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

وقال زاهر في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «وكيل محمد الشناوي، تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي، عن تلقي اللاعب عرضًا من الدوري السعودي».

سيف زاهر: الأهلي لن يمانع رحيل الشناوي

وأضاف: «الأهلي لن يقف أمام محمد الشناوي، رغم أن المسؤولين لديهم ثقة أن تعويض رحيله صعب للغاية، خاصة وأنه يمثل 40% من قوة الفريق».

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