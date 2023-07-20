سعر اليورو اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

شهد اليورو اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار بمختلف البنوك المصرية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 34.65 جنيه للبيع و34.49 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية

جاء سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الخميس 34.7بـ1 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو اليوم الخميس: 34.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم الخميس 20-7-2023 في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 34.66 جنيه للشراء.