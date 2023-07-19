سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك.. مستقر
كتب:
مريم حنفي
10:51 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك- تعبيرية
شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك المختلفة، استقرار ملحوظا حيث سجل نحو 34.49 جنيه للشراء و34.65 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك
- وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك، نحو 34.71 جنيه للشراء و 34.85 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.
سعر اليورو في بنك مصر
- كما يبلغ سعر اليورو في بنك مصر 34.49 جنيه للشراء وللبيع نحو 34.65 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
- كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 34.49 جنيه للشراء و34.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB
- وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، نحو 34.77 جنيه للبيع أما سعر الشراء بلغ 34.60 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 34.60 جنيه للشراء و34.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»
- فيما بلغ سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»، اليوم الأربعاء، نحو 34.60 جنيه للشراء و34.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
- كما بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 34.49 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 34.65 جنيه.