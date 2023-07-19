رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك.. مستقر

كتب:

مريم حنفي
10:51 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك- تعبيرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك- تعبيرية

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك المختلفة، استقرار ملحوظا حيث سجل نحو 34.49 جنيه للشراء و34.65 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك

- وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك، نحو 34.71 جنيه للشراء و 34.85 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري. 

سعر اليورو في بنك مصر

- كما يبلغ سعر اليورو في بنك مصر 34.49 جنيه للشراء وللبيع نحو 34.65 جنيه. 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

- كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 34.49 جنيه للشراء و34.65 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

- وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، نحو 34.77 جنيه للبيع أما سعر الشراء بلغ 34.60 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 34.60 جنيه للشراء و34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»

- فيما بلغ سعر اليورو في بنك «كريدي أجريكول»، اليوم الأربعاء، نحو 34.60 جنيه للشراء و34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 

- كما بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 34.49 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 34.65 جنيه. 

اقرأ المزيد:

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سعر اليورو اليوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك.. استقرار تام

استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك

تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك

سعر اليورو اليوم الجمعة 14-7-2023 في البنوك المصرية

استقرار سعر اليورو بنهاية التعاملات في البنوك المصرية اليوم
بقلم مريم حنفي