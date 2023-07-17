سعر اليورو اليوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك.. استقرار تام

استقر سعر اليورو اليوم الأثنين 17-7-2023 في البنوك التي تعمل في السوق المصرية، وسجل متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 34.46 جنيه للشراء، و34.57 جنيه للبيع، وفق ما أعلنته البنوك العاملة في السوق المصرية عبر مواقعها الرسمي في آخر تحديث.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو اليوم الاثنين 17-7-2023 في البنك الأهلي المصري، عند 34.68 جنيه للبيع، و34.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 34.68 جنيه للبيع و34.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 34.68 جنيه للبيع، و34.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر اليورو اليوم اليوم الأثنين 17-7-2023 في البنك التجاري الدولي CIB نحو 34.51 جنيه للبيع و34.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم الأثنين 17-7-2023 في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 33.96 جنيه للبيع، و33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر اليورو اليوم الأثنين 17-7-2023 في بنك القاهرة عند 34.14 جنيه للبيع، و33.95 جنيه للشراء.